Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл «Уфу» в 18-м туре РПЛ

Встреча проходила на столичном стадионе «РЖД-Арена» и завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе «Локомотива» отметились Константин Марадишвили (71-я минута) и Джирано Керк (74).

«Локомотив» таким образом прервал безвыигрышную четырехматчевую серию и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице. «Уфа» не может победить на протяжении пяти матчей кряду и занимает 15-е место в таблице.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Краснодаром», «Уфа» встретится с «Ахматом». Обе встречи намечены на конец февраля следующего года.

