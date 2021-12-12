На израильском курорте Эйлат стартовал финал конкурса красоты «Мисс Вселенная»

В министерстве туризма пояснили, что их страну выбрали местом проведения за крайне высокий уровень вакцинации и минимум ковид-ограничений. Тем не менее, мероприятие проводят на закрытой территории в порту Эйлата, на берегу Красного моря, а для рядовых туристов границы Израиля сейчас закрыты из-за омикрон-штамма коронавируса. Все конкурсантки прошли 72-часовой карантин и регулярно тестируются на ковид.