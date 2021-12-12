Россия обвиняет НАТО в переброске боевиков на Украину под видом военных инструкторов

Об этом рассказала в эфире гостелевидения официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее данным, Украина сейчас «накачивается вооружениями», и речь идет о прямых поставках.

Ранее схожую обеспокоенность выражал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Между тем, Евросоюз намерен использовать все инструменты для поддержки Украины в случае посягательств, объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. А президент США Джозеф Байден заявил о готовности Вашингтона, в случае российского вторжения на Украину, усилить военное присутствие в странах Восточной Европы.

«На переговорах с Путиным я пообещал разрушительные последствия для экономики России при нападении на Украину. Вместе с тем, при таких обстоятельствах мы сочтем необходимым направить больше американских и натовских войск на Восточный фланг, во все те страны НАТО, перед которыми у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения России».

Отвечая на вопрос о введении войск США на Украину, Байден сказал, что такой вариант никогда не рассматривался.

