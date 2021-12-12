Министры иностранных дел стран Евросоюза, как ожидается, утвердят санкции против частной военной компании «Вагнера»

Министры иностранных дел стран Евросоюза 12 декабря, как ожидается, утвердят санкции против частной военной компании «Вагнера». Это произойдет в рамках саммита глав внешнеполитических ведомств сообщества в Брюсселе. Ряд СМИ связывают ЧВК «Вагнера» с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Шеф-редактор издания The Insider* , признанным иноагентом, Роман Доброхотов считает, что Евросоюз предпримет первый из множества шагов в отношении ЧВК Вагнера, за которым последуют другие, которые осложнят работу наемников и в Африке, и на Ближнем Востоке:

Власти сообщают, что в Ливии находится более семи тысяч российских наемников, которые пытаются захватить центральную часть страны.

* The Insider - СМИ, признанное иностранным агентом.