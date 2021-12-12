В нескольких российских городах сегодня прошли акции против введения системы QR-кодов.

В Екатеринбурге мероприятие было согласовано местными властями. Одним из организаторов выступил юрист Иван Волков. Он уже долгое время пытается оспорить указ губернатора о цифровых кодах, однако пока безуспешно. Сам Волков на митинге называл маски способом порабощения людей, а коды правилами сегрегации. Что касается пришедших, у них в руках были плакаты с надписями: «Отступать некуда, за нами дети» и «Мы не рабы».

Как пишет интернет-издание SOTA, аналогичная акция прошла и в Архангельске. По данным издания, на площади Ленина собралось около 100 человек, а затем все они двинулись к отделу полиции, в котором были задержанные активисты Владимир Когут, Сергей Антуфьев и журналист издания «Двина сегодня» Илья Лешуков. Сам Лешуков рассказал SOTA, что его пытались обвинить в расклейке листовок.

Протест поддержали и в столице. Так, у памятника Марксу движение «Трудовая Россия» пообещала организовать живую цепь, однако фактически осуществить задумку не удалось. Вместе с тем в центре Москвы собрались активисты, выступающие против повсеместного введения QR-кодов.

Ранее в Государственную думу были внесены законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах. Уже завтра в фракции нижней палаты парламента обсудят инициативы с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром транспорта Виталием Савельевым, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.