Полиция в Петербурге задержала активистку за одиночный пикет против политических преследований.

Мария Попова доставлена в 28-й отдел полиции Петербурга. Как пишет портал ОВД-инфо*, который российские власти считают иностранным агентом, на женщину составлен протокол об административном правонарушении. Ей вменяют нарушение режима повышенной готовности, который действует в Петербурге с начала пандемии коронавируса. Активистку задержали у храма Спаса на Крови в центре города, когда та стояла с плакатом, на нем было написано всего два слова: «Нет политпреследуемым». Добавлю, сегодня в России отмечают день Конституции, 31 статья которой закрепляет за гражданами право свободно собираться и выражать свое мнение.

В соответствии с кодексом об административных правонарушения Петербурга активистке грозит штраф в размере до четырех тысяч рублей.

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