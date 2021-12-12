ВОЗ: Штамм коронавируса «омикрон» вызывает менее тяжелое течение болезни, чем «дельта»-штамм

Штамм коронавируса «омикрон» вызывает менее тяжелое течение болезни, чем доминирующий сейчас в мире «дельта»-штамм – таковы предварительные выводы ВОЗ. Их в организации обосновывают тем, что, по данным из Южной Африки и других стран, на которые распространился омикрон, заболевание чаще, чем при дельте, протекает в бессимптомной форме.

В то же время в ВОЗ признают, что омикрон эффективнее уклоняется от действия вакцин, и за счет этого рано или поздно обойдет дельту по распространенности. На данный момент о выявлении у себя случаев заболевания именно этим штаммом объявили власти более чем 60 государств, несколько завозных случаев зарегистрированы и в России. Режим въезда из ЮАР и граничащих с ней стран ужесточен.