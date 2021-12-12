Петербургский клуб СКА уступил московскому «Динамо» со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Заброшенными шайбами в составе петербургской команды отметился Эмиль Галимов (25-я минута). У «Динамо» отличился Дмитрий Рашевский (47). Победный буллит реализовал Оскар Линдберг.

В следующем матче СКА примет московский «Спартак» 20 декабря. «Динамо» днем позже дома сыграет с «Сочи».