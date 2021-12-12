Поезда «Ласточка» в следующем году появятся в беспилотной версии

Поезда «Ласточка», курсирующие по МЦК в столице и ряду пригородных направлений в регионах, в следующем году появятся в беспилотной версии. Об этом объявила компания, производящая их по лицензии Siemens в России – «Уральские локомотивы». Ожидается, что с помощью всех оптических систем и ультразвуковых сканеров остановка поезда на платформе будет корректироваться с точностью до 50 см, что позволит даже сократить интервал движения поездов по МЦК относительно нынешнего. Правда, пока не ясны точные сроки запуска поездов на линии, так как после производства поездам предстоит множество испытаний.