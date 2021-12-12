На Украине протестующие против обязательной вакцинации от ковида на 2 часа перекрывали трассу Киев-Харьков

Они вышли на дорогу в районе Полтавы, сообщает местная полиция. В акции принимали участие несколько десятков человек, из-за их действий образовались заторы, которые вскоре рассосались. Демонстранты ушли протестовать в близлежащий торговый центр. О задержаниях ничего не сообщается.

Также сегодня тысячи противников вакцинации прошли маршем по улицам Киева. В стране на данный момент полностью привито чуть более четверти населения.

