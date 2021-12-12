Грозненский футбольный клуб «Ахмат» разгромил подмосковные «Химки» в матче 18-го тура РПЛ

Матч проходил в столице Чечни и завершился со счетом 4:1. Голы забили Игорь Коновалов (19-я минута, с пенальти), Артем Тимофеев (45+4, с пенальти), Мохамед Конате (50, с пенальти, (65). У «Химок» отличился Александр Трошечкин (67). Еще один гол, забитый полузащитником «Ахмата» Евгением Хариным на 57-й минуте, после видеоповтора судьи отменили из-за офсайда.

Теперь подмосковная команда занимает 16-е место в турнирной таблице, чеченская расположилась на 6-м. В следующих матчах в конце февраля «Ахмат» примет «Уфу», а «Химки» — московское «Динамо».