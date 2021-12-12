В подмосковном Королеве 5-летняя девочка, катаясь на тюбинге, врезалась в поезд

Региональное управление СК начало доследственную проверку. По данным ведомства, ребенок наехал на бугор, который изменил траекторию тюбинга. В итоге девочка вылетела с трассы в сторону железнодорожных путей неподалеку и ударилась головой о колесо поезда. Ее госпитализировали.