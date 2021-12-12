В Тбилиси прошла очередная акция протеста против так называемых ковид-паспортов

На нее вышли несколько сотен человек. Они собрались на площади Республики, а затем переместились к зданию правительства. На фоне предыдущих акций протеста по тому же поводу ушла в отставку глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе.

Система действует в Грузии с 1 декабря, она распространяется и на туристов. Аналогичные пропуска в общественные места для привитых и переболевших ввели и в некоторых европейских странах, в частности, в Италии и Франции, и там они также спровоцировали серии уличных протестов.