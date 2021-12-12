Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о лайнере, сменившем курс над Черным морем. Согласно сообщению ведомства, речь идет о ситуации с самолетом «одной из российских авиакомпаний», 10 декабря летевшим из Екатеринбурга в Сочи: борт, на котором находились более 160 человек, сменил курс из-за «неопознанного воздушного судна».

Ранее сайт РБК со ссылкой на информированный источник писал, что из-за неопознанного воздушного судна курс над Черным морем сменили сразу два пассажирских самолета.