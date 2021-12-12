Польша осудила смягчение позиций США по запуску российского газопровода «Северный поток-2»

Об этом рассказал в интервью замглавы МИДа этой страны. По словам Павла Яблоньского, США выступают против проекта только на словах, а когда дело доходит до конкретных действий – отступают. Чиновник также выразил уверенность, что такой подход наивен и не поможет обеспечить безопасность в Европе, для которой необходимы санкции. Запуск проекта Яблоньский назвал, цитата, «стратегической ошибкой Европы».

Санкции против законопроекта не попали в недавно принятый оборонный бюджет США на следующий год, не намерен препятствовать сертификации уже достроенного газопровода в Германию, по данным СМИ, и новый канцлер ФРГ Олаф Шольц. Однако западные политики неоднократно грозили Москве заморозкой проекта в случае вторжения на Украину.