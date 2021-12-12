На Красной площади в Москве задержали пикетчика с плакатов против коронавирусных QR-кодов и пыток, сообщает со ссылкой на его жену правозащитный проект «ОВД-Инфо*», признанный иноагентом.

Максима Алексеюка доставили в отдел полиции «Китай-город». К нему отправилась адвокат ОВД Инфо*. Спустя пару часов активиста отпустили с протоколом по статье о нарушении правил участия в акции (штраф до 30 тысяч рублей или арест на срок до 10 суток).

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.