ВОЗ объявила о меньшей опасности нового омикрон-штамма коронавируса по сравнению с дельта-штаммом

ВОЗ объявила о меньшей опасности нового южноафриканского омикрон-штамма коронавируса по сравнению с индийским дельта-штаммом, который сейчас доминирует в мире. Это в организации связывают с тем, что, на основании имеющихся сейчас данных, заболевание при этом штамме в среднем протекает менее тяжело, и чаще, чем при дельте, в бессимптомной форме.

В то же время в ВОЗ признают, что омикрон эффективнее уклоняется от действия вакцин, и за счет этого рано или поздно обойдет дельту по распространенности. На данный момент о выявлении у себя случаев заболевания именно этим штаммом объявили власти более чем 60 государств, в том числе несколько завозных случаев зарегистрированы и в России. Режим въезда из стран Южной Африки ужесточен.