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19:33, 12 декабря 2021

Футбольные клубы «Динамо» и «Зенит» сыграли вничью в матче РПЛ

Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершился со счетом 1:1. Голы забили: Клаудиньо (34) — Дмитрий Скопинцев (72).
По итогам игры «Зенит» с 38 очками сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» занимает вторую строчку (36 очков). Следующий тур чемпионата запланирован после перерыва на конец февраля.


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