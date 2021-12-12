Футбольные клубы «Динамо» и «Зенит» сыграли вничью в матче РПЛ

Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершился со счетом 1:1. Голы забили: Клаудиньо (34) — Дмитрий Скопинцев (72).

По итогам игры «Зенит» с 38 очками сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» занимает вторую строчку (36 очков). Следующий тур чемпионата запланирован после перерыва на конец февраля.