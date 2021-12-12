В Сингапуре два льва во время транспортировки через аэропорт Чанги вырвались из клеток, пишет местная газета Straits Times. Один из зверей, по ее данным, вскочил на клетку. О пострадавших ничего не сообщается. На место происшествия вызвали ветеринаров, которые временно усыпили львов, после чего их вернули компании-оператору сингапурского зоопарка. Некоторое время львов продержат под наблюдением, после чего будут обсуждать с Сингапурскими авиалиниями варианты транспортировки.

Как указывает газета, в общей сложности в клетках везли 7 львов, но куда или откуда – не уточняется.