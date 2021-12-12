В Екатеринбурге прошла акция в поддержку общества «Мемориал*», которое требует ликвидировать Генпрокуратура, сообщает местное издание E1.ru. Участники согласованной акции вышли с одиночными пикетами на окраине города. Протест был приурочен к Дню конституции, его организовало местное отделение «Мемориала*».

С иском о ликвидации всех структурных подразделений «Мемориала*» Генпрокуратура обратилась в Верховный суд в начале ноября – якобы из-за того что правозащитники работают с нарушением конституции. Общество было основано в конце 1980-х академиком и диссидентом Андреем Сахаровым. В начале 2010-х общество, одним из первых в России, объявили иностранным агентом.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.