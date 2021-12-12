В США на 81 году жизни скончалась автор романа «Интервью с вампиром» Энн Райс

Причиной смерти Энн Райс стали осложнения, вызванные инсультом, сообщил её сын Кристофер. Писательница, чьё настоящее имя Говард Аллен О'Брайен написала свою первую книгу в 1976 году, и она сразу же стала бестселлером. Роман «Интервью с вампиром» стал первым в цикле «Вампирские хроники» и приобрёл международную популярность. В нём речь идёт о молодом аристократе 18 века Луи де Пон дю Лаке, который в связи со смертью жены и ребёнка хочет покончить с собой, но впоследствии становится бессмертным вампиром. По мотивам произведения был снят одноимённый фильм, получивший две номинации на премию «Оскар». Главные роли в картине исполнили голливудские звёзды Том Круз, Брэд Питт и Антонио Бандерас. А минувшим летом стало известно, что в США стартуют съёмки сериала, основанного на романе.

За свою жизнь Райс написала больше 30 произведений. Она была одной из самых популярных и продаваемых писательниц всех времен. Книги Райс разошлись тиражом более 150 миллионов экземпляров по всему миру. Ряд её романов были переведены и на русский язык.

Энн Райс будет похоронена на своей родине — в Новом Орлеане.