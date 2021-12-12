Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен стал новым чемпионом мира по автогонкам в классе Формулы-1

Он смог вырвать победу на последнем круге заключительного этапа первенства – Гран-при Абу-Даби.

Перед гонкой ситуация в чемпионате была уникальной: впервые почти за 50 лет и гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, и семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» имели одинаковое количество очков. Правда, Ферстаппен был впереди по числу побед в течение года – поэтому ему достаточно было просто финишировать впереди своего главного соперника. Тем более, что и стартовал он с первой позиции.

Тем не менее, уже на первом круге Хэмилтон обогнал Ферстаппена и практически до конца гонки шел первым – даже несмотря на агрессивную тактику претендента с большим количеством пит-стопов. За считанные круги до финиша отрыв составлял приличные 11 секунд. Однако всю ситуацию изменила авария одного из гонщиков в конце пелеотона: на трассу в Абу-Даби вышла машина безопасности, которая собрала все болиды вместе.

В гоночном режиме пилотам предстояло провести один круг – и Ферстаппен на гораздо более свежих шинах смог обогнать Хэмилтона на одном из поворотов и отразить его атаки. Нидерландский гонщик смог впервые в своей карьере стать чемпионом Формулы-1, в то время как Хэмилтон, выигравший 4 титула за последние 4 года, уступил первенство. Правда, его команда «Мерседес» смогла завоевать Кубок Конструкторов.

Ферстаппену удалось прервать доминирование гонщиков «Мерседеса»: они выигрывали чемпионаты Формулы-1 на протяжении 7 сезонов подряд.