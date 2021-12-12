В Ливии, по данным местных властей, находится около 7 тысяч российских наемников

Сотрудники частной военной компании «Вагнер» пытаются захватить центральную часть Ливии, утверждает председатель Высшего государственного совета Халед аль-Мишри. По его словам, в распоряжении бойцов 30 реактивных самолетов, которые расположены на авиабазе Гардабия, также ими используется гражданский аэропорт в Сирте. Российские власти пока не прокомментировали заявления Ливии.

По данным агентства «Анадола», вагнеровцы находятся в Ливии с 2019 года. Они используют авиабазу и порт в Сирте, а также авиабазу в Джуфре. В целом же предполагается, что они работают в ЦАР, Судане, Мозамбике, Гвинее, Мадагаскаре, Зимбабве и Анголе.

Вместе с тем, в Евросоюзе уже завтра намерены рассмотреть новый пакет санкций. Среди прочего речь идет об ограничениях «Группы Вагер» из –за их деятельности в различных странах мира.

Накануне стало известно, что руководители ливийских противоборствующих вооруженных сил договорились объединить военные организации