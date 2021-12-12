Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

Соревнования проходят в австрийском Хохфильцене. Первыми финишировали норвежцы, использовавшие пять дополнительных патронов. Они показали результат 1 час 14 минут 34,8 секунды. Серебро досталось французам. Россияне уступили победителям 47,3 секунды и 4 патрона. После женской гонки преследования этап завершится сегодня же.