В Хабаровском крае арестовали двух девочек-подростков, которые до смерти забили пенсионера

Дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, возбудили на двух жительниц поселка Октябрьский 14-ти и 16-ти лет. Ранее телеканала РЕН ТВ со ссылкой на источник рассказывал об обстоятельствах убийства 60-летнего мужчины – соседа девочек. Те, предположительно, отобрали у него все деньги – 10 тысяч рублей – а затем положили на него дверь и начали на ней прыгать. Когда к ним подошла соседка, девочки напали и на нее, ее состояние не уточняется.
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