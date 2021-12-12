Роскомнадзор заблокировал 20 ссылок на страницы различных сайтов с упоминанием расследований издания «Проект», обратили внимание в организации «Роскомсвобода». Большая часть заблокированных страниц касаются расследований о доходах главы МВД Владимира Колокольцева и главы Чечни Рамзана Кадырова.

Издание проект, основанное в 2018-м Романом Баданиным*, объявили нежелательной организацией, а самого Баданина* и еще нескольких его коллег – иноагентами. В октябре этого года сайт издания заблокировали. После этого Баданин* создал новое медиа – «Агентство».

* Роман Баданин - физлицо, признанное иностранным агентом.