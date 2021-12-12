Жители Екатеринбурга и Архангельска вышли на акции протеста против введения коронавирусных QR-кодов

В Екатеринбурге, по данным издания E1.ru, одним из организаторов выступает юрист, который ранее уже пытался оспорить в суде соответствующий указ губернатора. Саму акцию тоже не согласовали из-за коронавируса. В Архангельске на центральную площадь города вышли около сотни человек, нескольких задержали, мероприятие так же не согласовано. После составления протокола задержанных обещают отпустить.

В Госдуме в настоящее время находится на рассмотрении законопроект о введении кодов на федеральном уровне.