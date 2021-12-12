В России впервые за 2 месяца выявили менее 30 тысяч случаев коронавируса за сутки по данным оперативного штаба

В то же время общее число заразившихся превысило психологическую отметку в 10 млн человек. Новые случаи инфицирования отмечаются во всех 85 регионах, больше всего по-прежнему в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Скончались от ковида 1132 человека. Суточная смертность превышает 1000 человек с октября, абсолютный максимум был установлен 19 ноября – 1254 человека.

Общее число смертей от ковида как основной причины смертности приближает к 290 тысячам человек, в то же время по данным Росстата избыточная смертность за время пандемии в несколько раз больше.