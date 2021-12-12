Впервые за четыре года в гонках «Формулы-1» новый чемпион

Победителем стал нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Он занял первое место в гонке Гран-при Абу-Даби. Вторым пришел пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон, который завоевывал чемпионский титул четыре раз подряд. Российский пилот Никита Мазепин последнюю гонку сезона был вынужден пропустить, поскольку сдал положительный тест на коронавирус.