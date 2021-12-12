В России сегодня отмечается День Конституции

Она была принята на всенародном голосовании в 1993 году. К этому дню приурочены различные мероприятия – в том числе вручение паспортов юным россиянам, а также правовой диктант.

Знают ли жители Москвы положения Основного закона? Такой вопрос на улицах столицы задавал наш корреспондент Олег Овчаренко:



У подавляющего большинства моих собеседников возникли затруднения с тем, чтобы вспомнить, какие именно нормы записаны в Конституции. Менеджер по продажам Татьяна, в частности, вспомнила несколько положений, но призналась, что ориентировалась еще на текст советского Основного закона.

Школьник Дэвид смог сказать, что все субъекты равноправны по отношению друг к другу, но самыми важными для себя считает положения о том, что Россия – многонациональная страна, а также не имеет государственной религии.

Инженер-строитель Денис не перечислил никакие положения, но лишь поделился своим ощущением, что поправки к Конституции, принятые в прошлом году, негативно отразятся на развитии страны.

Между тем менеджер Марина, как и значительная часть моих собеседников, сказала, что ей неинтересно изучать действующую Конституцию.

Те, кто застал принятие Конституции в осознанном возрасте, не смогли вспомнить, как именно разрабатывался документ: по их словам, они были больше озабочены тем, чтобы преодолеть непростое для них время.

День Конституции в России до 2004 года считался государственным праздником, однако с тех пор он не является официальным выходным днем.

Президент Владимир Путин, который год назад инициировал поправки в основной закон, вспоминает 90-е годы, когда была принята Конституция в довольно мрачных тонах.

Путин также рассказал, что сам в 90-е годы был вынужден иногда подрабатывать частным извозом.