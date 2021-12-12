Общее количество выявленных случаев заражения коронавируса в России превысило десять миллионов

Рубеж в десять миллионов зарегистрированных случаев инфицирования пройден на фоне снижения общих темпов распространения заболевания по стране. Посуточная статистика, которую публикует оперативный штаб, постепенно улучшается. Сегодня впервые с середины октября власти объявили о менее чем тридцати тысячах заболевших за день. В сводках указаны 29 929 случаев, что примерно на десять тысяч меньше, чем было на пике волны заражений в начале ноября.

По подсчётам американского университета имени Джонса Хопкинса, за последний месяц в России выявили без малого миллион новых случаев. Это почти столько же, сколько во Франции и втрое меньше, чем в США,

Смертность остаётся высокой, но тоже снижается. В течение нескольких недель в ежедневных отчетах отмечалось около тысячи двухсот человек в сутки, а сегодня это 1132. Таким образом, по данным властей, всего жертвами коронавируса в России стало почти 290 тысяч человек.

По количеству выявленных случаев заражений Россия сейчас пятой в мире после Соединённых Штатов, Индии, Бразилии и Соединённого королевства.

Независимый дефограф Алексей Ракша считает, что переболевших ковидом гораздо больше:

Новая волна коронавирусной инфекции в России неизбежна, считает Ракша, и будет она в конце января. Доминировать будет штамм омикрон.

Ракша добавил, что новая волна заболеваемости в связи с коронавирусной инфекцией в России может начаться в конце января. Доминировать будет новая мутация, которую не так давно обнаружили в Южной Африке и назвали «омикрон». Между тем, группа исследователей, медиков, а также популяризаторов науки обратились к правительству с призывом раскрыть данные о ситуации с коронавирусом. В частности, предоставить более подробную статистику по безопасности и побочным эффектам препаратов от коронавируса. Один из подписантов, кандидат биологических наук Алена Макарова, сказала Эху, что это поможет исправить ситуацию с низким уровнем вакцинации в стране.

Алена Макарова добавила, что уже есть массив публикаций о безопасности и эффективности российской вакцины «Спутник-V» ,однако они опубликованы в научных изданиях и с ним знаком лишь узкий круг специалистов.