Независимый демограф Ракша считает, что число переболевших ковидом может достигать 40 млн человек. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

При этом подсчет заболевших ковидом в РФ на основе данных федерального оперативного штаба составляет более 10 млн.

«Я призываю всех — не обращать внимание на то, что говорит нам оперштаб. Потому что эта статистика она лживая и манипулятивная и имеет множество признаков откровенного подлога, фальсификаций, зарисовок и вообще искусственного происхождения. Поэтому, сколько там насчитал оперштаб, что нарисовал — не имеет никакого значения. Мы прекрасно знаем, что в ковидном регистре гораздо больше людей — может уже 40 млн людей. А сколько нам нарисовал оперштаб это совершенно неважно», — сказал демограф.

По оценкам А.Ракши, с вирусом COVID -19 встречалось как минимум 2⁄ 3 населения России. «Как минимум по одному разу, а многие и больше», — отметил он.

А.Ракша считает, что новая волна коронавирусной инфекции в России неизбежна, и ожидать ее можно к концу января, причем доминирующим штаммом будет омикрон.

«В России, конечно же, омикрон есть, но он составляет пока что совершенно незначительную долю. Но, я думаю, его доля будет быстро увеличиваться, и к концу января он станет доминирующим штаммом. Новая вспышка неизбежна, вопрос в том, насколько тяжелые будут последствия в плане здоровья и летальности. Пока что непонятно, тяжелее или легче омикрон, чем дельта. Понятно пока что только то, что он очень быстро распространяемый штамм, гораздо быстрее, чем все до него. У нас недостаточно информации», — пояснил он.