Независимый демограф Ракша считает, что число переболевших ковидом может достигать 40 млн человек. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
При этом подсчет заболевших ковидом в РФ на основе данных федерального оперативного штаба составляет более 10 млн.
«Я призываю всех — не обращать внимание на то, что говорит нам оперштаб. Потому что эта статистика она лживая и манипулятивная и имеет множество признаков откровенного подлога, фальсификаций, зарисовок и вообще искусственного происхождения. Поэтому, сколько там насчитал оперштаб, что нарисовал — не имеет никакого значения. Мы прекрасно знаем, что в ковидном регистре гораздо больше людей — может уже 40 млн людей. А сколько нам нарисовал оперштаб это совершенно неважно», — сказал демограф.
По оценкам А.Ракши, с вирусом COVID -19 встречалось как минимум 2⁄3 населения России. «Как минимум по одному разу, а многие и больше», — отметил он.
А.Ракша считает, что новая волна коронавирусной инфекции в России неизбежна, и ожидать ее можно к концу января, причем доминирующим штаммом будет омикрон.
«В России, конечно же, омикрон есть, но он составляет пока что совершенно незначительную долю. Но, я думаю, его доля будет быстро увеличиваться, и к концу января он станет доминирующим штаммом. Новая вспышка неизбежна, вопрос в том, насколько тяжелые будут последствия в плане здоровья и летальности. Пока что непонятно, тяжелее или легче омикрон, чем дельта. Понятно пока что только то, что он очень быстро распространяемый штамм, гораздо быстрее, чем все до него. У нас недостаточно информации», — пояснил он.
Независимый демограф Ракша считает, что число переболевших ковидом может достигать 40 млн человек
Независимый демограф Ракша считает, что число переболевших ковидом может достигать 40 млн человек. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».