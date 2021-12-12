Эксперт: Частота и сила природных явлений, как прошедшие торнадо в США, связаны с воздействием человека на природу

Обрушившиеся на ряд американских штатов торнадо привели к гибели около 100 человек. По словам руководителя программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексея Кокорина усиление и частота природных явлений, таких как торнадо, связано с воздействие человека на окружающую среду. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сами торнадо — явление естественное, они всегда были, есть и будут. И в том районе, в котором произошли эти разрушения, они там бывают всегда. Но другое дело, что учащение и усиление торнадо — это тоже одно из проявлений глобального потепления, то есть усиление человеком «парникового эффекта», который проявляется, конечно, не сколько в небольшом увеличении температуры, сколько в усилении частоты и силы опасных явлений, в том числе и торнадо», — сказал он.

Ранее сообщалось, что, по предварительным оценкам властей, в американском штате Кентукки в результате торнадо погибли, по меньшей мере, 100 человек. Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что нынешняя серия торнадо была самой разрушительной в истории штата.