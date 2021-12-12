Жители архипелага Новая Каледония в юго-западной части Тихого океана проголосовали против отделения от Франции. Результаты референдума стали разгромными для сторонников независимости. Их поддержали лишь 3,5% участников голосования. Руководство Франции уже объявило, что принимает выбор жителей архипелага с уважением и смирением. Это уже третий референдум по вопросу о статусе заморской территории. Предыдущие два прошли в 2018-м и 2020-м годах. На них так же победили противники разрыва отношений с Парижем.