Два человека стали жертвами пожара в центре Санкт-Петербурга

Огонь вспыхнул накануне вечером в расселённом здании. Тела погибших сильно обгорели, так что установить их личности пока не удается, пишет интернет-издание «Фонтанка». Причину гибели установят судмедэксперты, возбуждено уголовное дело. Само здание еще минувшей весной собирались продавать по программе «Рубль за метр», найти покупателя, как добавляет издание, удалось только в ноябре.

