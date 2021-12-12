Троих жителей в Дагестане будут судить за похищение девушки с целью женитьбы. Этот инцидент произошел в начале осени в селе Карабудахкент, рассказали в местной прокуратуре. Похищенную освободили в тот же день после того. Как ее родственники пожаловались в полицию. Трое фигурантов дела сейчас находятся под арестом. Им грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет. Год назад житель Дагестана получил два с половиной года условно так же по делу о похищении невесты.
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