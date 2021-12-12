Президент России Владимир Путин утверждает, что сотрудники американских спецслужб в 90-е годы работали на оборонных предприятиях. Этому, по словам главы государства, способствовало соглашение, в рамках которого американские специалисты могли присутствовать на предприятиях ядерного комплекса. Они ходили туда буквально как на работу каждый день, приводит слова президента ТАСС. На этой неделе в ходе встречи с членами Совета по правам человека Путин говорил, что в российском правительстве, по его данным, работали сотрудники ЦРУ, от которых он сам избавился в начале нулевых. До этого, восемь лет назад, президент говорил о том, что американские разведчики работали в окружении бывшего главы администрации президента и первого вице-премьера Анатолия Чубайса.