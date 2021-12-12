Министры иностранных дел «группы семи» предупредили Россию о тяжелых последствиях в случае агрессии против Украины. Участники саммита в Ливерпуле распространили итоговое заявление. В документе говорится, что Москва должна осознавать риски, если начнёт военные действия против соседнего государства. Такие действия будут иметь серьезную цену, подчеркивают участники саммита. Они призвали Россию к снижению напряженности на границе с Украиной. В Кремле неоднократно отвергали обвинения в планировании агрессии против Украины.