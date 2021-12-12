Суд в Петербурге арестовал мужчину, который накануне облил возлюбленную и ее друга кислотой

24-х летний безработный из Твери пробудет под арестом до 8 января — так решил Октябрьский районный суд Петербурга. Меру пресечения в рамках уголовного дела о причинении вреда здоровью средней степени тяжести для молодого человека запросила полиция. По версии правоохранителей, мужчина из ревности облил кислотой 16-ти летнюю девушку и ее друга, пока те гуляли по центру Петербурга. На заседании подозреваемый признал, что с пострадавшей его связывали исключительно платонические чувства, тем не менее, ее общение с другим молодым человеком он счел изменой. После нападения мужчина безуспешно попробовал покончить с собой. Как пишет издание «Фонтанка.ру», один из потерпевших — 18 летний молодой человек уже вышел и больницы, а вот состояние девушки медики оценивают как тяжелое. Кислота попала ей на лицо, шею, руки и в глаза. Врачи уже более суток держат ее в медикаментозном сне.

По сообщению пресс-службы петербургских судов, подозреваемый признал вину и раскаялся в содеянном.