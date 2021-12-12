В Екатеринбурге прошёл митинг против ликвидации правозащитной организации «Мемориал*», которую российские власти признали иноагентом.

В День Конституции активисты собрались у входа в парк имени 50-летия ВЛКСМ на окраине столицы Свердловской области, пишет интернет-издание Е1. По словам главы екатеринбургского «Мемориала*» Алексея Мосина, организаторы просили местные власти дать им возможность провести мирную акцию в центре города, но получили отказ. По данным местных СМИ на митинг пришли несколько десятков человек. Среди них был и глава регионального отделения партии «Яблоко» Максим Петлин. Он сказал, что политическое движение готово поддерживать «Мемориал*» всеми возможными способами и пообещал, что «Яблоко» будет работать вместе с организацией и предоставит ей свои ресурсы.

В ноябре Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать «Мемориал*» и его структурные подразделения. Причиной такого решения, якобы, стали систематические нарушения законодательства «об иностранных агентах». О несоблюдении организацией российских законов, сообщили и в Кремле. Вопрос о ликвидации «Мемориала*» решается и в Московском городском суде. Данный иск подала уже столичная прокуратура. В обеих судебных инстанциях рассмотрение вопроса о ликвидации отложили до следующей недели, что, по мнению адвокатов организации можно назвать «маленькой победой».

Ранее президент страны Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека сказал, что надеется на объективный судебный процесс над «Мемориалом*», но в то же время обвинил организацию в защите террористических движений.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.