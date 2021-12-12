В Ливии находится более семи тысяч российских наемников, говорят власти этой страны. В Высшем государственном совете республики сказали турецкому агентству «Анадолу», что бойцы частной военной компании «Вагнер» пытаются захватить центральную часть Ливии. Российские наемники используют авиабазу и порт в городе Сирте на севере Ливии. Кроме того, они контролируют авиабазу в Эль-Джуфре в центральной части страны. По словам представителей ливийского руководства, бойцы ЧВК находятся там уже больше двух лет. Пресса связывает саму компанию с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, который считается близким к президенту Владимиру Путину. В самом Кремле связи с частной военной компании отрицают.
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