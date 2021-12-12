В результате взрыва в жилом доме на Сицилии погибли не менее 4 человек

Спасатели ведут поиски пятерых человек, считающихся пропавшими без вести. Дополнительные сложности создают утечки газа, которые пока не удается устранить. Ранее местные СМИ сообщили о двух пострадавших, который нашли живыми. Как пишет агентство АНСА со ссылкой на отделение департамента гражданской защиты, без крыши над головой остались не менее 50 человек.

Мощный взрыв в жилом доме в южной части Сицилии прогремел накануне. В результате ударная волна обрушила три соседних дома и повредила по меньшей мере еще 4 строения. Кроме того, из-за взрыва начался серьезный пожар, который охватил большую площадь. Командир пожарной бригады рассказал, что газ мог скопиться под землей, либо в закрытом помещении, а трубу могло разорвать из-за непогоды или оползня. Очевидцы рассказывают, что характерный запах газа они почувствовали еще несколько дней назад.

Помимо экстренных служб по просьбе мэра Раванузы на место прибыли три отряда добровольцев, которые помогают разгребать завалы.