Эксперт: Блокировка банковских карт за подозрительные переводы коснется немногих клиентов

Минфин предупредил россиян, что после изменений, которые вступают в силу сегодня, банки могут блокировать карты клиентов за подозрительные денежные переводы. Как сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» профессор школы финансов высшей школы экономики Иван Родионов, это вряд ли затронет большое число людей.

«Я не думаю, что это будет массово. В любом случае, это коснется малого и среднего бизнеса. Тут может идти речь о том, что суммы будут существенные, например, больше 100 тысяч периодически. А большинство населения это никак не затронет», — сказал он.

По словам И.Родионова, это может быть связано с тем, что оплачиваемые покупки в некоторых магазинах осуществляемые посредством переводов на карты, не попадают под налогообложения. «Соответственно налоговые службы обеспокоены, поэтому возникло желание принять такое решение. У нас в стране на самом деле очень много границ установлено, которые нигде не зафиксированы», — отметил он.

И.Родионов подчеркнул, что претензии по похожим поводам, которые сейчас возникают у банков, также возникают довольно редко.