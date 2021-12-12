В Хакасии обнаружили двух пропавших туристов

Инцидент произошел на севере республики. Как сообщили в управлении МЧС по региону, двое приезжих отправились кататься на снегоходах и не вернулись вовремя в гостиницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает. По словам самих туристов, один из снегоходов попал в ручей, потребовалось время, чтобы его вытащить. При них было все необходимое для организации ночлега в лесу.