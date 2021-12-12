Участницу одиночного пикета задержали в Санкт-Петербурге. Девушка вышла с плакатом против политических репрессий к храму Спаса на Крови. В полиции не говорят, по какой причине ее задержали. Также не сообщают в какой отдел ее везут, говорят правозащитники. С начала пандемии полицейские нередко задерживают участников одиночных пикетов, которые не требуют согласования. Силовики объясняют это тем, что активисты нарушают введенные из-за коронавируса ограничения.