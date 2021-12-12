Роскомнадзор заблокировал 20 ссылок на страницы различных сайтов, где упоминаются статьи издания «Проект»

Роскомнадзор заблокировал двадцать ссылок на страницы различных сайтов, где упоминаются статьи расследовательского издания «Проект». На это обратили внимание в организации «Роскомсвобода», которое отслеживает случаи блокировок со стороны властей в Интернете. Среди заблокированных ссылок по большей части страницы, где упоминается расследование о доходах министра внутренних дел Владимира Колокольцева и главы Чечни Рамзана Кадырова. Сайт самого проекта заблокировали еще в октябре. До этого летом Генпрокуратура признала СМИ нежелательной организацией ,а нескольких журналистов издания внесли в список иностранных агентов.