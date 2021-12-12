Власти Израиля готовят план по военному сдерживанию Ирана, утверждает израильское радио «Галей ЦАХАЛ». Основная цель Иерусалима — помешать Тегерану изготовить ядерную бомбу. По словам источника радиостанции, о подготовке военных действий министр обороны Израиля Бени Ганц рассказал чиновникам в США во время своего визита в Вашингтон. В израильском правительстве говорят, что, по их сведениям, Иран близок к получению достаточного количества урана, для создания одной бомбы.
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