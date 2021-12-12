Около полусотни человек остались без жилья из-за взрыва в жилом доме на юге Сицилии. Четверо погибли. Еще пятеро числятся пропавшими без вести. Причиной взрыва стала утечка газа. В результате обрушились три дома и еще четыре повреждены, говорят власти. По предварительным данным, утечка газа произошла из-за дефекта трубы, который образовался сильных дождей или оползня.
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