Около полусотни человек остались без жилья из-за взрыва в жилом доме на юге Сицилии. Четверо погибли. Еще пятеро числятся пропавшими без вести. Причиной взрыва стала утечка газа. В результате обрушились три дома и еще четыре повреждены, говорят власти. По предварительным данным, утечка газа произошла из-за дефекта трубы, который образовался сильных дождей или оползня.