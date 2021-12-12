В России зафиксировали минимальное с конца октября число смертей от коронавируса. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки умерли 1 132 заразившихся. Накануне их было почти на 40 человек больше. Также впервые с октября суточный прирост заболевших оказался ниже 30-ти тысяч. При этом сегодня официальное количество с начала пандемии в стране превысило 10 миллионов.