Акции против введения так называемых QR-кодов прошли сегодня в Архангельске и Екатеринбурге. В уральской столице, как сообщалось, мероприятие было согласовано. В столице Поморья добиться разрешения от властей организаторам не удалось. В Архангельске были задержаны два человека. При чем, как отмечало интернет-издание SOTA Vision, оба представляют региональные СМИ. Один из задержанных – журналист издания «Двина Сегодня» Илья Лешуков – после выхода из полиции сказал SOTA, что его пытались обвинить в расклейке листовок с сообщениями о сегодняшнем митинге.
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